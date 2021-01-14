«Она любит собак и балет»: Яна Рудковская рассказала об увлечениях Александры Трусовой

Продюсер Яна Рудковская в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Одного из них заинтересовало, о чем она разговаривает с фигуристкой Александрой Трусовой: «Часто общаетесь с Сашей Трусовой? О чем можете поговорить, кроме фигурного катания?»

«С Сашей общаемся, конечно. Она любит собак и балет. У нее прекрасные родители. Папа — спортсмен! Наш человек! А еще мне нравится ее домик и пруд с утками».

Яна Рудковская

Также Яна Рудковская призналась, что на Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане она болела за Евгению Медведеву. А вот ее муж, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, переживал за Алину Загитову, которая в итоге и выиграла первое место и золотую награду.

Напомним, что полгода назад Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в команду Евгения Плющенко. На недавнем чемпионате России, который прошел в Челябинске, фигуристка заняла только третье место.

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