Просто сырники, но какая подача: Валентин Юдашкин показал, чем балует себя на завтрак

В современном мире даже звезды с трудом удерживаются от соблазна показать в Сети, что они решили отведать на завтрак. Особенно, если утренняя трапеза приятна и изысканна. Вот и знаменитый российский кутюрье Валентин Юдашкин решил похвастаться в личном блоге вкуснятиной, которой его угостили в начале дня.

Как оказалось, 14 января модельеру подали на завтрак аппетитные сырники с вареньем и крупной черникой. Дорогая посуда со столовым серебром придала вполне скромной еде респектабельность. Не исключено, что блюдо дизайнеру одежды приготовила его жена Марина, которая любит побаловать близких своей стряпней. Ранее мы писали и о другом ее увлечении — плотницком деле.

К слову, на днях завтраком с похожим составом (сырники и черника) хвасталась в Instagram продюсер Яна Рудковская. Правда, помимо них на столе оказались и другие многочисленные экзотические фрукты: огромный букет цветов и даже белая сова. Что ж, о вкусах не спорят.

Отметим, что вкусными пышными сырниками потчует своего мужа и Юлия Высоцкая. Ее рецепт пышных творожных лепешек с манкой вместо муки можно увидеть здесь.

А вы любите сырники на завтрак?

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