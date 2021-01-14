«За моими плечами уже 25 прожитых лет»: Анна Заворотнюк поздравила себя с днем рождения

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» заявила, что для нее очень важны ее жизненные стремления.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram красиво поздравила саму себя с днем рождения. Девушке исполнилось 25 лет. Как отметила Анна Заворотнюк, день рождения — важный и самый главный день в жизни любого человека.

«Я оглядываюсь назад, за моими плечами уже 25 прожитых мною лет. Для меня очень важно, куда эта дорога меня ведет и какой я становлюсь. Для меня очень важно, какие люди окружают меня, потому что хорошие люди и друзья — это подарок Бога». Анна Заворотнюк

Как заметила Анна Заворотнюк, для нее всегда важны ее стремления по жизни и то, какой она хочет стать в отношении к своим близким, родным и друзьям. По словам девушки, ее главная мечта — достичь гармонии.

Напомним, что Анна Заворотнюк долгое время жила в Америке. Она уехала из США и последние полтора года буквально не отходит от своей мамы, которая борется с тяжелым заболеванием.

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