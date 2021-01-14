«Лучше Мальдив — только горы»: Брежнева в комбинезоне темно-лазурного цвета покорила снежную вершину

Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе и дочками — 19-летней Соней, приехавшей из США, и 11-летней Сарой — улетела в отпуск в Италию. Семья частенько здесь отдыхает, выбирая как пляжный, так и активный виды отдыха. На сей раз звезды решили остановиться в горах и насладиться катанием на лыжах в Альпах.

Знаменитая блондинка уже успела похвастаться в личном блоге своим спортивным мастерством. Она отлично выглядит на склоне, впечатляя других лыжников. Однако это для нее — не самое важное. Певица главным образом наслаждается окружающими пейзажами, практически слившись с небом в своем темно-лазурном комбинезоне и шапочке-ушанке цвета маренго.

«Лучше гор могут быть только горы. Лучше Мальдив могут быть только горы. Лучше гор может быть только Вера в горах, ну или любой другой вариант», — подписала она кадр в своем спортивно-прогулочном облачении.

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