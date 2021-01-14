Илья Авербух признался, что его порой выводили из себя оценки судей на «Ледниковом периоде»

Хореограф Илья Авербух заявил, что порой был недоволен оценками, которые выставляли судьи участникам шоу «Ледниковый период». В то же время он не видит в этом ничего страшного.

«Мы все эмоциональны. Бывало, что и меня как постановщика и продюсера шоу выбивала из колеи какая-то оценка жюри, и я на нее эмоционально реагировал. Но это тоже часть шоу, в этом есть определенный азарт, когда жюри принимает независимые решения».

Илья Авербух

Как сказал хореограф, зачастую жюри сравнивало участников не с конкурентами, а анализировало прогресс пары. Отсюда иногда слабая пара получала оценки выше, чем те, кто был лидером. Как заметил муж актрисы Лизы Арзамасовой, если бы лидеры все время получали высшие баллы, то было бы очень скучно смотреть такое шоу, сообщает «АиФ».

Напомним, что шоу «Ледниковый период» шло в течение нескольких месяцев на Первом канале. У проекта были очень хорошие рейтинги на телевидении.

Смотрите также: