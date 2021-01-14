Роскошь праздника: Навка в платье-бюстье и массивных серьгах отметила старый Новый год

45-летняя фигуристка Татьяна Навка посвятила новогодние каникулы работе. Олимпийская чемпионка подарила поклонникам несколько сказок на льду со своим участием, ежедневно выходя на арену. И теперь, когда праздничные дни закончились, у фигуристки наступили выходные. И красавица с удовольствием отметила старый Новый год.

Для вечернего застолья Навка облачилась в платье-бюстье пастельных тонов в крупный горох. В качестве украшения светская львица надела массивные серьги с жемчугом, а укладку предпочла простую, но элегантную – собранные на затылке в хвост волосы.

Навка поделилась праздничным снимком в своем микроблоге, а позже встретила утро 2021 года у нарядной елки во дворе.

К слову, в ночь на 1 января фигуристка была наряжена в золотистое платье в пол на тонких бретелях. И Новый год звезда провела в кругу большой семьи – с мужем и дочками.

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