«Я готов постучать ему по голове»: Плющенко принял вызов хореографа из группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с хореографом из группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым.

Как отметил муж продюсера Яны Рудковской, судя по всему, у оппонента началась белая горячка, потому что он отмечал старый Новый год. По словам фигуриста, с Железняковым он никогда в жизни не общался. Для него этого человека не существует, и он ему не интересен. Плющенко заявил, что не собирается реагировать на выпады в свой адрес каждого встречного. При этом, правда, добавив, что посещает тренировки по боксу.

«Я всегда открыт, он может приехать и поговорить со мной. Но если ему хочется прославиться за счет моего имени, то я его понимаю. Если это серьезно, а не блеф, то я готов постучать ему по голове». Евгений Плющенко

Ранее хореограф из группы Этери Тутберидзе заявил, что хочет вызвать на боксерский поединок Евгения Плющенко. При этом заметил, что готов провести бой без правил на ринге. Как считает Железняков, скорее всего, Плющенко его побоится, сообщает «Спорт-Экспресс».

Смотрите также: