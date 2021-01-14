«Один из самых нарядных периодов моды»: Хромченко рассказала, какая одежда теперь в тренде

В новом сезоне дамы захотят выглядеть более женственно и начнут одеваться в духе 70-х.

Несколько сезонов подряд мировые модные дома творили под влиянием эпохи 90-х. А женщины с удовольствием облачались в наряды с широкими плечами, джинсы-варенки, массивные ботинки и кофты с люрексом. Однако этому периоду подходит конец, на смену ему триумфально приходят 70-е. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на передаче «Модный приговор».

На подиуме Первого канала героиней шоу был представлен комплект в духе новых тенденций. В чем его особенность, а также почему период 50-летней давности хорош для женщин, поведала ведущая проекта.

«Наша героиня сейчас — воплощение колористических блоков, которые так мастерски использовал Ив Сен Лоран, и которому подражают сегодня очень многие дизайнеры, в том числе и с очень громкими именами. 70-е возвращаются. 70-е часто отличаются Х-образными силуэтами, когда женщина максимально могла удлинить себе ноги за счет широкого постамента и узкой талии. Это один из самых нарядных периодов моды новейшего образца. И в истории моды ХХ века, пожалуй, помимо арт-деко, не назовешь никакого другого времени, которое бы так украшало женщину», — рассказала Эвелина.

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