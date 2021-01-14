«От него денег семья не видела»: адвокат Баталовых опровергла слухи, что Михалков помогал вдове актера

Как заверила Юлия Антонова, режиссер не оказывал финансовой помощи Гитане Леонтенко.

Адвокат семьи Алексея Баталова Юлия Антонова опровергла слухи, что режиссер Никита Михалков выделял личные средства, чтобы помочь вдове актера Гитане Леонтенко и ее дочери Марии после смерти главы семейства.

В прессе ранее писали, якобы режиссер выделил 300 тысяч рублей вдове из своего кармана. По словам Антоновой, таких денег Леонтенко никогда от режиссера не получала.

«Было 180 и 120 тысяч рублей от Союза правообладателей, это не личные деньги Михалкова. От него денежной помощи семья ни разу не видела». Юлия Антонова

больше по теме Адвокат Мазур предполагает, что ценный архив Баталова могли вывезти за границу Цивин и Дрожжина Ранее правозащитница занималась делом Виталины Цымбалюк-Романовской.

Напомним, что актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин подозреваются в крупных махинациях с недвижимостью и краже огромной суммы денег семьи Алексея Баталова. На днях Дрожжина подала иск в суд против Марии Баталовой. Она хочет расторгнуть ранее заключенные договоры ренты.

Отметим, адвокат Баталовых считает, что таким образом Дрожжина и Цивин хотят перевести дело из уголовной плоскости в гражданско-правовую, сообщает «Комсомольская правда».

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