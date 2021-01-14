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«От него денег семья не видела»: адвокат Баталовых опровергла слухи, что Михалков помогал вдове актера

Как заверила Юлия Антонова, режиссер не оказывал финансовой помощи Гитане Леонтенко.

«От него денег семья не видела»: адвокат Баталовых опровергла слухи, что Михалков помогал вдове актера
Никита Михалков. Фото: Globallookpress.com

Адвокат семьи Алексея Баталова Юлия Антонова опровергла слухи, что режиссер Никита Михалков выделял личные средства, чтобы помочь вдове актера Гитане Леонтенко и ее дочери Марии после смерти главы семейства.

Алексей Баталов
Алексей Баталов. Фото: Globallookpress.com

В прессе ранее писали, якобы режиссер выделил 300 тысяч рублей вдове из своего кармана. По словам Антоновой, таких денег Леонтенко никогда от режиссера не получала.

«Было 180 и 120 тысяч рублей от Союза правообладателей, это не личные деньги Михалкова. От него денежной помощи семья ни разу не видела».

Юлия Антонова

Напомним, что актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин подозреваются в крупных махинациях с недвижимостью и краже огромной суммы денег семьи Алексея Баталова. На днях Дрожжина подала иск в суд против Марии Баталовой. Она хочет расторгнуть ранее заключенные договоры ренты.

Отметим, адвокат Баталовых считает, что таким образом Дрожжина и Цивин хотят перевести дело из уголовной плоскости в гражданско-правовую, сообщает «Комсомольская правда».

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Алексей БаталовГитана ЛеонтенкоМихаил ЦивинНаталья ДрожжинаНикита Михалков