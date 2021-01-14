«От него денег семья не видела»: адвокат Баталовых опровергла слухи, что Михалков помогал вдове актера

Адвокат семьи Алексея Баталова Юлия Антонова опровергла слухи, что режиссер Никита Михалков выделял личные средства, чтобы помочь вдове актера Гитане Леонтенко и ее дочери Марии после смерти главы семейства.
В прессе ранее писали, якобы режиссер выделил 300 тысяч рублей вдове из своего кармана. По словам Антоновой, таких денег Леонтенко никогда от режиссера не получала.
«Было 180 и 120 тысяч рублей от Союза правообладателей, это не личные деньги Михалкова. От него денежной помощи семья ни разу не видела».
Напомним, что актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин подозреваются в крупных махинациях с недвижимостью и краже огромной суммы денег семьи Алексея Баталова. На днях Дрожжина подала иск в суд против Марии Баталовой. Она хочет расторгнуть ранее заключенные договоры ренты.
Отметим, адвокат Баталовых считает, что таким образом Дрожжина и Цивин хотят перевести дело из уголовной плоскости в гражданско-правовую, сообщает «Комсомольская правда».