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Элина Быстрицкая хотела уехать из России и заключить брак со своей помощницей Ксенией Рубцовой

Сенсационное признание сделал близкий друг актрисы журналист Андрей Караулов.

Элина Быстрицкая хотела уехать из России и заключить брак со своей помощницей Ксенией Рубцовой
Элина Быстрицкая. Фото: Globallookpress.com

Журналист Андрей Караулов во время интервью у Дмитрия Гордона сделал сенсационное заявление о личной жизни актрисы и звезды «Тихого Дона» Элины Быстрицкой.

«Есть отношения сестры Быстрицкой к самой Элине Авраамовне и роман с девчонкой, которая сейчас в тюрьме. Звезда не скрывала свои отношения с Ксюшей. У нее своя история была и с мужем, который ее чуть не убил… Там не просто история, там любовь. Причем такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки. Элина Авраамовна — член партии, народная артистка СССР. Она боялась потерять Ксюшу».

Андрей Караулов

Как отметил Караулов, подпись в заявлении в полицию, которое якобы написала на Рубцову Быстрицкая, заподозрив ее в краже денег, на самом деле поддельная. Причем суд, как заверил Караулов, установил этот факт, но все равно отправил Рубцову в колонию.

Элина Быстрицкая ушла из жизни весной 2019 года. После ее смерти сестра актрисы обвинила помощницу в краже крупной суммы денег. Якобы Рубцова снимала деньги со счетов Быстрицкой и присваивала их себе. Таким образом, пропали, как уверяла сестра актрисы, 35 миллионов рублей. В итоге Рубцову отправили в колонию на три с половиной года.

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