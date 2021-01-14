Элина Быстрицкая хотела уехать из России и заключить брак со своей помощницей Ксенией Рубцовой

Журналист Андрей Караулов во время интервью у Дмитрия Гордона сделал сенсационное заявление о личной жизни актрисы и звезды «Тихого Дона» Элины Быстрицкой.

«Есть отношения сестры Быстрицкой к самой Элине Авраамовне и роман с девчонкой, которая сейчас в тюрьме. Звезда не скрывала свои отношения с Ксюшей. У нее своя история была и с мужем, который ее чуть не убил… Там не просто история, там любовь. Причем такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки. Элина Авраамовна — член партии, народная артистка СССР. Она боялась потерять Ксюшу».

Андрей Караулов

Как отметил Караулов, подпись в заявлении в полицию, которое якобы написала на Рубцову Быстрицкая, заподозрив ее в краже денег, на самом деле поддельная. Причем суд, как заверил Караулов, установил этот факт, но все равно отправил Рубцову в колонию.

больше по теме Элина Быстрицкая еще при жизни заказала памятник себе на могилу Звезда даже успела заплатить скульптору часть денег за создание монумента.

Элина Быстрицкая ушла из жизни весной 2019 года. После ее смерти сестра актрисы обвинила помощницу в краже крупной суммы денег. Якобы Рубцова снимала деньги со счетов Быстрицкой и присваивала их себе. Таким образом, пропали, как уверяла сестра актрисы, 35 миллионов рублей. В итоге Рубцову отправили в колонию на три с половиной года.

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