На ступеньке: Пугачева в шифоновом платье с цветочным принтом запечатлелась с Галкиным

Алла Пугачева в свои 71 год выглядит очень молодо, о чем постоянно твердят поклонники звезды, когда видят ее новые снимки. Примадонна на Новый год танцевала до самого утра с подругами, и видео, снятое Максимом Галкиным, разлетелось по Сети, вызывая восхищения фанатов и зависть хейтеров. Еще бы: легенда эстрады, кажется, с годами лишь молодеет.

На самом деле, Алла Борисовна знает, как омолодить себя при помощи стиля. Звезда уже давно выбирает кэжуал и различные молодежные тренды, которые безупречно сидят на стройной фигуре Примадонны. Кроссовки, кеды, джинсы, оверсайз, эко-кожа, полупрозрачные и струящиеся ткани – это все очень идет Пугачевой. Как и приталенные платья.

Например, на одной из фан-страничек Примадонны появилось фото, где Пугачева позирует с Галкиным в шифоновом платье с принтом в мелкий цветочек, сидя на лестнице. Звезда при помощи массивного ремня сделала талию еще тоньше – за счет широкой пряжки. Поклонники не смогли не отметить:

«Алла Борисовна, Вы красавица», «Очень хорошо смотритесь, и очень счастливые. Дай Бог здоровья Вам и Вашим деткам», «Вы супер», «Красавица», «Аллочка ты прелесть», «Какие вы здесь очень классные», — пишут фолловеры.

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