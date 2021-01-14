«Это образ беженки!»: Васильев показал, как не должна выглядеть модная женщина

Программа «Модный приговор» продолжает свой эксперимент – на подиуме Первого канала показывают образы, составленные не только профессиональными стилистами, но и «народными». В финале герой проекта выбирает те аутфиты, которые ему понравились больше.

Иногда попробовать свои силы в фэшн-битве желают российские знаменитости. Так на шоу появилась актриса Галина Данилова, которая сформировала три стильных, на ее взгляд, лука. Увы, но не один из них не понравился ведущим программы. А последний комплект с курткой-чебурашкой, беретом, массивными ботинками и цветастой юбкой-плиссе вызвал настоящую бурю эмоций у Александра Васильева. Глядя на этот стайл, женщины могут понять, как не стоит им одеваться, если они хотят выглядеть модно.

«Это образ беженки эпохи Второй Мировой войны, которая спасается от нацистских оккупантов и надела все, что ей попалось под руку. Большей несуразицы придумать невозможно!» — посмеялся Васильев.

При этом и Эвелина Хромченко, и Надежда Бабкина, и сам историк моды признали, что у актрисы явно есть талант в составлении образов, однако они не имеют никакого отношения к моде, а просто показывают какие-то сюжеты вроде тех, что можно увидеть в кино.

«Это так плохо, что хорошо», — повеселилась Эвелина.

В финале шоу героиня проекта вполне логично выбрала наряды от стилистов, а Галина Данилова призналась: «Мне у вас делать нечего».

Смотрите также