«Все очень чисто!»: Наташа Королева рассказала, где в племени аборигенов в Танзании была уборная

Певица Наташа Королева в сторис Instagram пообщалась со своими поклонниками. Одного из них заинтересовало, где в племени аборигенов, у которого она жила, была уборная.

«Есть специально огороженная территория. Ты туда заходишь и вешаешь на забор платок. Значит занято! Территорию убирают каждый день. Все очень чисто!» Наташа Королева

Напомним, что не так давно Наташа Королева неожиданно для многих отправилась в африканскую Танзанию. Она снималась в программе «Племя» для телеканала «Пятница!». Певица провела некоторое время в племени Бома. Она жила в обычной хижине, и сама добывала себе еду.

Отметим, что на глобальную перезагрузку исполнительниц хита «Желтые тюльпаны» решилась после измены своего мужа культуриста Тарзана. Как известно, яркая исполнительница простила нерадивого мужа, который сам признался в измене. Сейчас в семье звезды царит полное взаимопонимание с любимым мужчиной.

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