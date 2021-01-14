«Вечерненькое»: Лиза Галкина похвасталась новым платьем, украшенным стразами

Лиза Галкина, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, растет в заботе и любви. Это видно по ее поведению и роликам, которые регулярно показывает в личном блоге юморист.

Семилетняя девочка обладает чувством юмора, непосредственностью и явно неизбалована. Новым вещам, которые покупают ей мама и папа она радуется, как и любая другая девочка в ее возрасте. Пример тому – видео, которое опубликовал один из фан-аккаунтов звездной семьи. На нем малышка примеряет новое платье с принтом-граффити и инкрустацией страз, с восторгом показывая его папе.

«Вечерненькое платьице!» — говорит она в кадре, поглаживая наряд ладонями.

Лиза призналась — вначале она перепутала платье с майкой, но потом все-таки разобралась, что это за вещица. Максим Галкин как заботливый отец поддержал наследницу в ее позитивных эмоциях.

«Чудесно!» — сказал он.

Напомним, что у Лизы еще есть брат-близнец Гарри. В сентябре 2020-го года они вместе пошли в первый класс. Муж Пугачевой не скрывает, что малышам не просто дается школьный режим и раннее пробуждение. Чтобы поддержать ребят, он частенько радует их с утра дружескими шутками.

Смотрите также