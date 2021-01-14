«Волосы-то как отросли»: Гагарина без укладки похвасталась роскошной шевелюрой

Певица отдыхает на Мальдивах и почти забыла о макияже и прическе.

Полина Гагарина в первые дни нового года отправилась в отпуск. Девушка вместе с двумя детьми – пятилетней Мией и 13-летним Андреем – предпочла размеренный отдых на Мальдивах, впрочем, как и многие другие отечественные селебрити этой зимой. Например, на райских островах отдохнули Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ирина Дубцова и другие звезды.

Гагарина уже неплохо загорела. Более того, за почти две недели отпуска девушка серьезно изменилась. «Волосы-то как отросли», — показала блондинка в stories свое преображение.

Певица на острове позволила себе забыть об укладке и макияже, но не стала от этого прекрасней. Ее естественностью и натуральной красотой ежедневно восторгаются тысячи поклонников в микроблоге.

Смотрите также