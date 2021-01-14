«И снова прислали анонимно в театр цветы»: Асмус показала шикарный букет роз от поклонника

Судя по всему, у актрисы наклевывается новый роман.

Актриса Кристина Асмус в сторис Instagram опубликовала кадр, на котором можно увидеть шикарный букет роз. Это подарок от поклонника, который пока не представляется.

«И снова прислали анонимно в театр цветы», — подписала кадр Кристина Асмус, которой, судя по всему, приятно такое внимание фанатов.

Напомним, что Кристина Асмус сейчас одинока. В прошлом году она развелась со своим мужем комиком Гариком Харламовым. Брак не смогла спасти даже их общая дочь Настя.

В последнее время и Харламова, и Асмус подозревают в новых отношениях. Впрочем, пока они, судя по всему, одиноки, либо тщательно скрывают своих возлюбленных. Не так давно Асмус вместе с Харламовым справляла день рождения дочери Насти. На кадрах они запечатлелись вместе. Ради ребенка звезды стараются поддерживать добрые отношения. Кстати, Харламов переписал на дочь шикарный особняк, в котором сейчас живет Асмус со своей наследницей.

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