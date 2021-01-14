«Любители закатов»: Ильиных и Полунин с подросшим сыном позировали на берегу океана

Все новогодние каникулы олимпийская чемпионка Елена Ильиных работала, когда другие отдыхали: спортсменка принимала участие в ледовом шоу Евгения Плющенко и практически ежедневно выходила на лед. Когда праздничные дни завершились, фигуристка с мужем Сергеем Полуниным и десятимесячным сыном Миром отправились в отпуск.

Звездное семейство выбрало в качестве пункта назначения Майами. Именно здесь в начале прошлого года на свет появился первенец Ильиных и Полунина. И сейчас супруги наслаждаются отпуском, встречая рассветы и закаты на второй Родине.

«Любители закатов», — подписала Ильиных фотографии.

На новых снимках мама, папа и заметно подросший сынок позируют на пирсе на фоне невероятного закатного солнца, ушедшего под воды океана. Фото не оставили равнодушными» поклонников, которые заметили в комментариях:

«Ах!Какие красавчики!!!!А Мирусик прелесть!!!!», «Замечательное фото! Счастья вам!», «Черно-белые одежды и розовое небо! Очень красивые фото!», «Как красиво! Вы замечательная пара! Счастья Вам и Вашему Миру!!!», — пишут в комментариях люди.

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