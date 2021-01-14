Куда смотрит Диля?: Моргенштерн показал свою преданную поклонницу с выдающимися формами

Рэпер Моргенштерн в сторис Instagram разместил видеозапись с одной из своих преданных поклонниц. На кадрах можно увидеть девушку с выдающимися формами, которая красиво двигается под хит музыканта. Причем тело красавицы все в татуировках. Судя по всему, это верная фанатка рэпера.

Отметим, что сейчас Моргенштерн находится со своей девушкой Диларой Зинатуллиной в Дубае в отпуске. Они весело проводят время. В частности, ездят на экскурсии.

Напомним, что вместе с Зинатуллиной, которой всего 20 лет, Моргенштерн уже три года. При этом в их жизни был период, когда они расставались. Впрочем, сейчас в отношениях, судя по кадрам видео, царит полная гармония.

Не так давно девушка Моргенштерна даже размещала чувственный кадр, на котором рэпер прижимается к ее животу. Тогда многие поклонники парочки посчитали, что скоро рэпер станет счастливым отцом. Впрочем, пока это всего лишь слухи.

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