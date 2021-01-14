Колонны, лепнина, канделябры: что скрывается внутри особняка Стаса Михайлова

Стас Михайлов для многих своих поклонниц является мужчиной-мечтой. Он не только знаменит, талантлив и богат, но и отличный семьянин. Для своей любимой жены Инны и детей, как пишет «Комсомольская правда», артист не пожалел потратить несколько миллионов долларов, чтобы они жили в абсолютном комфорте.

Его дом в 580 квадратных метров на Новорижском шоссе выделяется среди других коттеджей своей респектабельностью. Музыкант полностью доверился вкусу своей второй половинки во время его возведения. Именно жена Стаса согласовывала его архитектурное и дизайнерское решение со специалистами.

Звездная чета сделала ставку на классические интерьеры, украсив дом витой мебелью из натурального дерева с кожей и бархатом, и расставив по комнатам канделябры и статуэки.

В коттедже много кованых изделий, золотых элементов, лепнины и мрамора.

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