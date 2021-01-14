Вот кто-то с горочки спустился: Янковского заподозрили в романе с замужней Пожарской

Парочка, по слухам, в последние месяцы много времени проводит вместе.

Актриса Диана Пожарская в сторис Instagram показала кадр, на котором запечатлен ее давний друг актер Иван Янковский. На снимке он скатился с ледяной горочки, после чего улыбнулся подруге.

Интересно, что звезд уже давно подозревают в романе. Началось все с того, что Янковский стал активно комментировать каждую новую фотографию Пожарской в социальных сетях и открыто с ней флиртовать. Тогда актрисе даже пришлось выступить с официальным опровержением.

Дело в том, что Диана Пожарская уже давно замужем. Ее супруг — режиссер Артем Аксененко, который старше ее на десять лет. Известно, что парочка сыграла несколько лет назад пышную свадьбу и после этого о личной жизни предпочитает не распространяться.

Отметим, что 28-летняя Пожарская активно снимается в кино. В том числе и в картинах своего мужа. Таким образом, им удается больше времени проводить вместе.

Кстати, ранее Диану Пожарскую подозревали в романе с «холопом» Милошем Биковичем. Вместе они сыграли в картине «Отель Элеон», где были возлюбленными. Актерам приходилось целоваться в кадре на камеру, после чего и поползли слухи.

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