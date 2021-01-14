«Подготовка полным ходом»: Лазарев показал свою задорную «репетицию» для «Танцев со звездами»

Музыкант стал участником нового сезона телепроекта, но пока отдыхает на Бали.

На телеканале «Россия 1» вот-вот состоится премьера нового, 12-го по счету, сезона шоу «Танцы со звездами». Проект уже давно полюбился зрителям из-за своей яркости, эмоциональности и знает немало историй про преодоление себя. Ведь в пары с профессионалами встают знаменитости, которые до этого с хореографией были в лучшем случае на «вы».

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Уже известен звездный состав участников. И среди них – певец Сергей Лазарев. Пока артист отдыхает на Бали и шутит про танцы. Накануне он показал свою «репетицию».

«Подготовка идет полным ходом! Смотрите с 17 января на телеканале «Россия»! Будет жжжжжжарко! Ну, и весело!», — позабавился артист.

Лазарев зажигательно станцевал под Gipsy Kings, и поклонники оценили хореографию любимого певца.

«Но ты умеешь удивлять! Удачи! Будем смотреть и поддерживать!», «Это божественно! Я сейчас умру от смеха!» , «Блин, ржу немогу», «Зажигательная бамбалейла!», «Сергей Вячеславович, это реальная бомбОлейла», — смеются фолловеры.

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