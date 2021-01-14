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«Полный пипец»: Дарья Пынзарь в бикини-бандо показала живот без фотошопа

Экс-участница «Дома-2» улетела отдыхать в Майами.

«Полный пипец»: Дарья Пынзарь в бикини-бандо показала живот без фотошопа
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Пару лет назад экс-участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь приобрели собственное жилье в Турции. Пара была очарована теплым климатом Аланьи и решилась переселиться сюда вместе с двумя детьми. Они открыли здесь свой бизнес и начали новую счастливую жизнь.

Тем не менее звезды не отказались от путешествий и на другие курорты. В настоящий момент они, к примеру, отдыхают в Майами. Дарья долгое время радовала своих поклонников отпускными кадрами, но последний пост оказался настораживающим.

«Полный пипец сегодня творится. Потом напишу об этом подробно, пока разруливаем все», — написала она.

Дарья Пынзарь.
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Свое загадочное послание фолловерам Дарья украсила снимком в бикини. И он, стоит заметить, гораздо больше привлек внимание публики, чем текст. Многие обратили внимание, что блондинка не обработала кадр при помощи специальных программ и показала себя во всей красе.

«Какой животик аппетитный», «Дарья без фотошопа прекрасна», «Справа выпирает, отретушируй!», «Пампушечка милая», «Шикарно выглядишь!», «Красотка», — прокомментировали фото пользователи Сети.

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