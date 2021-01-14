«Хочется обнимашки»: 66-летняя Вайкуле в штанах с низкой мотней и шапке-ушанке прогулялась по зимнему лесу

Лайма Вайкуле, проживающая в Юрмале, стала все чаще выходить онлайн, чтобы пообщаться с поклонниками. 66-летняя эстрадная дива рассказывала, что очень соскучилась по публике, по выступлениям и встречам. Лишний раз признаться в этом звезда решила в старый Новый год, поздравив пользователей в Сети.

«Я так по вам соскучилась!.. Хочется обнимашки, хочется встреч, хочется, чтоб все были здоровы! Я поздравляю всех, кто меня очень любит! Кто меня не очень любит, кто меня очень не любит, тоже поздравляю! Я вас всех люблю!», — обратилась эстрадная дива к подписчикам.

Вайкуле вышла на прогулку по зимнему лесу. Она облачилась в серые штаны с низкой мотней и шапку-ушанку. Певица часто бывает на свежем воздухе и наслаждается зимней прохладой.

Кстати, не так давно Вайкуле выпустила совместный хит с украинским исполнителем Монатиком. Трек под названием «УВЛИУВТ на улице Пикадилли» сама дива назвала «невероятным мэшапом».

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