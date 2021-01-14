«Открыть сердце для нового»: Бузова в белом топе с обнаженными плечами и юбке мини предстала на ночном пляже

Телеведущая и певица Ольга Бузова две недели наслаждается отдыхом на Мальдивах. Девушка признавалась, что отпуск был для нее очень долгожданным, поскольку последние полгода ее график оказался невероятно насыщенным, и требовалась серьезная перезагрузка.

На райский остров красавица полетела с бойфрендом Давидом Манукяном. Ежедневные романтические сюрпризы, свидания и даже церемония бракосочетания – скучно Бузовой на Мальдивах точно не было.

Накануне Бузова вышла на ночной пляж в белом комплекте, состоящем из топа с открытыми плечами и мини-юбки. Девушка на фоне романтической обстановки и с букетом роз поздравила поклонников со старым Новым годом.

«Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего!», — считает девушка.

Поклонники в комментариях поздравили любимицу в ответ, и написали множество теплых пожеланий в новом году.

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