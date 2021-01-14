Сама не своя: Костенко в майке-алкоголичке и домашних брюках предстала с ярким макияжем и стильной укладкой

Девушка поразила своим противоречивым образом поклонников, и многие даже не узнали в ней свою любимицу.

Модель Анастасия Костенко счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Девушка подарила ему двоих дочек, и недавно супруги отметили трехлетнюю годовщину свадьбы. Красавица регулярно показывает в микроблоге кадры семейной жизни и делится новостями о достижениях своих наследниц Миланы и Евы.

В новой публикации Костенко порассуждала о российском фильме «Огонь». Но поклонников поразили не мысли девушки, а ее внешний вид на фото. Модель предстала на снимке в майке-алкоголичке и домашних брюках, и одновременно с этим – с ярким макияжем и роскошной укладкой. В комментариях посыпался шквал комплиментов и сравнений.

«Мне кажется вы так похожи с Анастасией Решетовой», «на этом фото, Настя похожа на Анджелину Джоли! Не сегодняшнюю Анджелину, а так … лет 10 назад», «Ну красота! И даже не подумаешь,что мама двух дочек уже», «Красавица», «Шикарная», «Анастасия Вы как всегда прекрасны!!!», «Что-то сильно стала краситься», «Восхищению нет предела, просто образ великолепный!!», — пишут в комментариях.

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