Мама на стиле: Подольская в парчовом свитере и джинсах-бананах вышла в свет с Пресняковым

Ставшая не так давно во второй раз матерью певица редко появляется на публике.

38-летняя певица Наталья Подольская – дважды мама. Звезда подарила мужу Владимиру Преснякову еще одного сына Ивана, которому скоро исполнится три месяца. Сейчас малыш требует особого внимания и заботы, а потому звездная мама редко выходит в свет, посвящая себя семье.

Иногда Подольская принимает участие в музыкальных выступлениях. И накануне в честь старого Нового года вместе с мужем вышла в свет. Она облачилась в свитер с парчовой отделкой и джинсы-бананы из черного денима. Девушка поздравила своих подписчиков в Сети с праздником.

«Со старым Новым Годом, чтобы это ни значило… желаю всем нам особенно ценить добро, свободу и здоровье. Ведь прошлый год показал нам, как без этого плохо», — написала звезда.

Старый Новый год, к слову, отмечают многие российские звезды. Например, Надежда Бабкина, проводя каникулы в загородном оздоровительном центре, тоже поздравила поклонников с праздником.

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