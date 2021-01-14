Горячо: Муцениеце в мини-юбке и блузе с откровенным декольте показала пышный бюст по всей красе

31-летняя актриса снимается в роли сексуальной дивы и часто демонстрирует себя в соответствующих нарядах.

Актриса Агата Муцениеце в прошлом году развелась с мужем Павлом Прилучным, в браке с которым прожила 9 лет. Процесс получился довольно громким, и девушка долго и тяжело переживала происходящие с ней события. Но многие поклонники девушки сходятся во мнении, что развод пошел ей на пользу: она похорошела, буквально расцвела, стала активно заниматься спортом и приобрела роскошную фигуру.

Сейчас бывшая жена «мажора» задействована в новом съемочном проекте под названием «Честный развод», автором которого отчасти и является. И на площадке Муцениеце часто предстает в образе роковой красотки. Ради роли девушка серьезно преобразилась внешне – нарастила белокурые локоны, стала носить мини и декольте.

Очередной свой секси-аутфит Агата показала накануне – высокие ботфорты, экстремальное мини и декольте, в котором едва умещается пышная грудь красавицы.

Недавно Муцениеце выгуляла роскошный меховой аутфит – мини-шубку из длинного ворса и шапку-ушанку. Дополнили образ высокие ботфорты, подчеркнувшие стройные ноги звезды.

Смотрите также