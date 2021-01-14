«С болью каждый день»: Бузова показала деформированную после «Ледникового периода» ногу

Телеведущая заметила, что делала в Германии операцию, но проблема после шоу вновь вернулась.

34-летняя телеведущая Ольга Бузова в новом сезоне «Ледникового периода» на Первом канале дошла до финала. Проект завершился накануне Нового года, девушка в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым стали лучшей парой по итогам зрительского голосования.

Участие в ледовом телешоу для певицы стало настоящим испытанием. Она жаловалась на травмы, боль, сложности при подготовке номеров, но все равно шла дальше. А после Нового года рассказала еще об одной проблеме со здоровьем, которая усугубилась из-за проекта.

На Мальдивах Ольга Бузова показала стопу с деформированным большим пальцем. Вырост, который доставляет ей боль и дискомфорт, появился в процессе катания на коньках. И девушка рассказала:

«Делала операцию в Мюнхене, вырезали кость. После «Ледникового периода» опять выросла очень сильно, ноет каждый вечер…», — сняла на видео свою проблему Бузова. И призналась: «Живу с болью каждый день».

Как оказалось, вальгусная деформация большого пальца стопы – довольно распространенная в наши дни проблема, с которой сталкиваются многие люди. Пластический хирург Александр Вдовин, эксперт портала Teleprogramma.pro, рассказал, что операция может не избавить от нее.

«Единственная причина, по которой косточки на ногах могут вернуться, это то, что удаление происходило по старой методике. По всей видимости не были устранены все факторы, которые приводили к деформации стопы. Устаревшие методики, которые применяются и сегодня, и выбираются пациентами, которые банально хотят сэкономить на оперативном вмешательстве, часто приводят к рецидиву заболевания. По всей видимости, и в данном конкретном случае речь шла о банальном спиливании самой косточки с последующим натягиванием капсулы сустава. В результате такого вмешательства возможно повторное отрастание hallus valgus», — объяснил эксперт.

Хирург подчеркнул, что в ходе современного лечения деформации большого пальца стопы одним спиливанием не обойтись. Важно устранить причину, по которой она отрастает.

Справка Teleprogramma.pro:

Александр Игоревич Вдовин – обладатель премии «Лучший хирург» 2018 года по версии Канала Fashion TV, автор методики по круговой блефаропластике, лучший пластический хирург по блефаропластике премии «Люди года-2019», обладатель номинации «Лучший пластический хирург по блефаропластике» премии «Грация» 2019 год, лучший пластический хирург по комплексному омоложению лица премии The Moscow Life and Business Awards. За плечами Александра Вдовина более 11 лет работы в пластической хирургии. Специализация: челюстно-лицевая хирургия, пластическая хирургия, косметология. Закончил Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток) как челюстно-лицевой хирург, ординатура – «Общая хирургия». Переподготовку как пластический хирург прошел в Санкт-Петербурге. Работает в Центре французской косметологии Elysee.