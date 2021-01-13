Одинаковые: Маша Горбань поделилась редким фото с мамой и дочкой

Все три дамы удивительно похожи между собой.

Актриса Мария Горбань две недели отдыхала с мужем на Бали, делясь с подписчиками Instagram невероятно красивыми снимками из экзотических мест. Пару дней назад звезда вернулась в Москву, как оказалось, для того, чтобы взять с собой маму и дочку и вновь упорхнуть в теплые края.

В эту минуту все трое уже находятся на пути к месту отдыха. Перед вылетом Мария Горбань успела разместить в Instagram cелфи, сделанное на борту самолета. В кадре позируют три поколения женщин семьи актрисы – ее мама, сама Мария и дочка Стефания.

Все они буквально сияют от счастья, предвкушая скорый отдых и удовольствие от него.

«Любовь», — подписала снимок Мария Горбань.

Многие поклонники звезды тут же обратили внимание на то, как похожи между собой красавицы, запечатленные на фото. Они восторгаются очаровательными дамами.

«Вот уж — трое из ларца! Копия», «Три возраста одного лица», «Девочки, вы великолепны», «Какие же все! Как похожи-то!» — высказываются в Сети.

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