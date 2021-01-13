Неповторимая: 67-летняя Татьяна Веденеева в подчеркивающем стройность total black отметилась в ресторане

Бизнесвумен и светская львица Татьяна Веденеева ведет насыщенную жизнь, стараясь не пропускать сулящих приятности и милые радости мероприятий. В канун старого Нового года звезда стала гостьей одного из ресторанов в центре Москвы, где получила массу положительных эмоций и приятных сюрпризов.

«Как все-таки хорошо дважды ожидать Новый год и надеяться на чудеса! Иногда они ведь и вправду случаются», — написала Татьяна Веденеева в Instagram.

Пост она сопроводила фото и видео, рассказывающими о светской вечеринке. На одном из кадров позирует Татьяна Веденеева.

Звезда облачилась в черную норковую шубку и такого же цвета брюки. Наряд подчеркнул поразительную стройность своей обладательницы и красиво оттенял кожу лица.

Поклонники Татьяны Веденеевой не устают восхищаться ее талантом всегда выглядеть потрясающе красиво и оставаться в своем возрасте невероятно эффектной женщиной.

«Татьяна — самая красивая!», «Тетя Таня! С Новым годом, красотуличка», «Вы прелесть. Всегда с вами», «Новогодняя, неповторимая, яркая и замечательная Татьяна!» — высказываются в Сети.

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