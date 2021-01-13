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«Красивый финал»: недавно вышедшая замуж Лиза Арзамасова обратилась к поклонникам

Актриса написала невероятно красивые и проникновенные строки.

«Красивый финал»: недавно вышедшая замуж Лиза Арзамасова обратилась к поклонникам
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

В ночь с 13 на 14 января в России отмечают уникальный праздник — старый Новый год. Лента Instagram в этот вечер наполняется поздравлениями и теплыми пожеланиями. Не осталась в стороне от традиций и Лиза Арзамасова. Недавно вышедшая замуж за фигуриста Илью Авербуха, актриса написала очень теплые строчки на своей страничке в Instagram.

«Такой красивый финал новогодних каникул, семейный, уютный, ностальгический. И еще одна возможность попросить у Нового года о чуде, вспомнить все, что не успели загадать во время боя курантов, о чем не попросили в Рождество», — отметила Лиза Арзамасова.

Она пожелала всем провести этот вечер уютно, за накрытым столом, обнявшись со своими родными и близкими.

Стоит отметить, что эти новогодние праздники стали для Лизы Арзамасовой особенными, она проводила их в новой для себя роли — роли жены любимого человека.

Недавно девушка признавалась, что все еще находится под впечатлением от недавних событий в своей жизни и хочет подольше сохранить эти невероятные ощущения влюбленности и обожания, которые бывают в самые первые дни совместной жизни пары.

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