«Не хватает контраста»: стилист дал оценку образу Дарьи Поверенновой, облачившейся в платье цвета кораллов

Дарья Повереннова ведет активный образ жизни, занимается спортом, правильно питается. В результате, к своим 48 годам актриса не имеет ни одного лишнего килограмма, она стройна, подтянута и выглядит словно модель с подиума.

В Instagram Дарья Повереннова разместила несколько снимков, запечатлевших ее в облегающем платье кораллового цвета слегка припыленного оттенка.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Ольга Трофимова оценила аутфит Дарьи Поверенновой, отметив, что актрисе можно надевать и более контрастные по цвету наряды.

«Дарья Повереннова чаще всего выбирает строгую элегантную классику, — сказала Ольга Трофимова в беседе с Teleprogramma.pro. — В этом образе видим элегантное платье кораллового цвета, нюдовые туфли-лодочки в тон кожи, которые зрительно удлиняют ноги. Радует, что в последнее время и звездные, и обычные девушки стали уходить от черных и коричневых лодочек. Что касается цвета платья, у Дарьи Поверенновой холодный цветотип, и для нее было бы идеально подобрать более яркий коралловый оттенок. Здесь же цвет немного препыленный, не хватает контраста. Не могу сказать, что плохо, но не идеально. Контрастный четкий цвет придал бы свежести коже».

Дала Ольга Трофимова и совет читательницам Teleprogramma.pro, как правильно носить наряды подобного кроя и текстуры.

«Под такое платье нужно гладкое белье, без швов, не размер в размер, а чуть больше, — отметила Ольга Трофимова в беседе с Teleprogramma.pro. — Либо нужно корсетное, утягивающее белье. Тогда точно не будет выделяться то, чему не стоит выделяться».

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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