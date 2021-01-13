«Новый район»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми поселились в роскошном отеле в Дубае

Телеведущая продолжила путешествовать с семьей. Она даже поделилась кадрами с наследниками. Оказалось, что ее пятилетняя дочка уже умеет читать на английском языке.

Ляйсан Утяшева уже восемь лет состоит в браке с Павлом Волей. Она воспитывает с ним двоих детей: семилетнего Роберта и пятилетнюю Софию. В последние годы экс-гимнастка стала чаще выходить в свет.

Она теперь чаще покупает одежду люксовых брендов и становится гостьей на модных показах. При этом семья у ведущей шоу «Танцы» стоит на первом месте. Отпуск она всегда проводит с мужем и наследниками, если есть такая возможность.

Новогодние каникулы пара провела на Мальдивах. Они насладились спокойствием и жаркими лучами солнца. Ляйсан изредка показывала подросших наследников. Лица детей она предпочитает скрывать.

А 13 января пара улетела в Дубай. Они решили сменить обстановку в канун старого Нового года. В соцсети телеведущая похвасталась роскошными апартаментами в фешенебельном отеле. Сотрудники украсили кровати детей шариками, а на столе оставили сладости и фотографии супругов.

«Перелетели мы уже, и вот так нас встретили в Дубае. Приятно! Это квартирка даже больше. Здесь мама-папская комната, а там детская. Это новый район, никогда здесь не была! Интересно, буду изучать», — поделилась Утяшева.

Примечательно, что случайно на первых кадрах девушка показала лицо дочки. Некоторые поклонники посчитали, что девочка очень похожа на маму.

Позже спортсменка поделилась кадрами, на которых София читала надпись в открытке на английском языке. Она почти все произнесла правильно, восхитив родителей. Павел поцеловал наследницу.

«Браво, умняшка!» — заявила Ляйсан.

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