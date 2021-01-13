«Да, мы вместе»: Артемова и Кузин поделились первым совместным фото после сообщений о разрыве

Бывшие участники проекта «Дом-2» Саша Артемова и Женя Кузин на протяжении последних шести месяцев уверяют поклонников, что их больше ничего не связывает. Супруги еще не развелись, но уже живут отдельно.

Каково же было удивление и возмущение фанатов, когда Артемова и Кузин начали публиковать каждый в своем Instagram снимки в одних и тех же локациях. Саша несколько дней назад вместе с годовалой дочкой приехала в Сочи, Женя тут же оказался рядом.

Артемова была вынуждена объясниться перед подписчиками, которые начали подозревать пару в хайпе на мнимом разводе.

Молодая мама опубликовала в Instagram первое совместное фото с пока еще мужем и объяснила, что они выстраивают принципиально новые отношения ради дочери.

«Да, мы вместе, но не вместе. Мы просто сейчас дружим, и не более. Женя — отец нашей дочки и должен общаться с ребенком, давать денег на него, интересоваться и переживать», — написала Саша Артемова.

Она требует от Жени Кузина максимального присутствия в жизни годовалой наследницы, но тот пока сопротивляется. Саша признается, что недовольна поведением молодого отца, но готова работать над его коррекцией.

«Не всегда получается, — добавила Артемова. — Я где-то не могу промолчать, но стараемся! Мы родители одной самой прекрасной девочки на свете, которая рождена по большой любви».

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