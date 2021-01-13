«Хорошо бы без сложностей»: облаченная в пудровый пуховик Марина Зудина обратилась к поклонникам

Вдова легендарного актера и режиссера Олега Табакова Марина Зудина стремится сохранять оптимизм в любой ситуации. Не так давно звезда попадала в реанимацию, а на днях ей пришлось опровергать слухи о своем увольнении из театра.

Марина Зудина старается не зацикливаться на неприятностях, а постоянно находит поводы для радости. Один из них — канун старого Нового года.

Актриса запечатлела себя на фоне роскошной елочки. Звезда позирует в невероятно красивом объемном пуховике пудрового цвета с черной подкладкой. В этом образе немного напоминая сказочную Снегурочку, с лучезарной улыбкой на лице, Марина Зудина поздравила свою аудиторию Instagram с грядущим Новым годом по старому стилю.

«Старый Новый год и еще одна возможность продлить новогоднее настроение! Без боя курантов и новогодней речи по ТВ, без перечислений сложностей минувшего и наступающего и хорошо бы вообще без сложностей! Чего всем и желаю», — написала актриса.

Поклонники в ответ поблагодарили Марину Зудину за пожелание и сделали комплименты ее красоте.

«Светлый вы человек», «Красавица! Последняя любовь великого Олега Табакова, если не считать дочку Машеньку», «Какая вы очаровательная! Марина, счастья вам и всего самого наилучшего!» — желают актрисе в Сети.

Смотрите также