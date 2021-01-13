«Сегодня девять дней»: Алексей Панин впервые заговорил о смерти мамы

Известный актер Алексей Панин прервал молчание, которое хранил несколько дней после смерти своей мамы Татьяны Власовой. Женщина скончалась еще пятого января, а информация о ее уходе появилась только спустя пять дней. Журналистам факт кончины Татьяны Власовой подтвердила певица Лолита Милявская, которая дружна с Алексеем Паниным.

А теперь и сам актер заговорил об уходе из жизни своего самого близкого человека. Алексей Панин посвятил маме публикацию в Instagram.

«Сегодня девять дней, как умерла моя мама, — написал артист. — На этой фотографии, которую сделали 12 лет назад, Нюся, мама и я. Она до последних своих дней любила нас больше жизни. Кроме нас у нее никого не было. Спасибо!» View this post on Instagram A post shared by Алексей Панин. 🌈 (@actor_ap)

На пост сразу откликнулись знакомые и поклонники Алексея Панина, они выражают ему свои соболезнования в связи с тяжелой утратой.

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«Держитесь, Алексей, не представляю, как вы это пережили», «Примите мои самые искренние соболезнования, я знаю, какая боль, когда уходит мама. Теперь она житель тонкого мира», «Соболезную, бро», — поддерживают Алексея Панина в Сети.

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