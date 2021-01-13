«Сегодня детский день рождения»: Шепелев показал, как украсил квартиру для дочки возлюбленной

Телеведущий подготовился к вечеринке основательно, пока его сын от Жанны Фриске и дочка Екатерины Тулуповой находились в школе.

Дмитрий Шепелев в свое время работал в Белоруссии, а потом приехал в Москву и стала телеведущим. Его связывали отношения с Жанной Фриске. Он даже хотел на ней жениться, но певица умерла из-за тяжелой болезни. Девушка оставила ему сына Платона. Уже пять лет телеведущий сам заботится о мальчике. У него возник конфликт с родителями артистки, поэтому они давно не виделись со своим внуком.

А три года назад появились слухи о романе Дмитрия с новой избранницей. Лишь не так давно он перестал скрывать, что действительно живет с Екатериной Тулуповой — дизайнером интерьеров. У девушки есть дочка Лада от прошлых отношений. Обычно телеведущий редко делится домашними кадрами, но 13 января он сообщил, что у них намечается вечеринка. Шепелев устроил экскурсию по квартире, где появились разные декорации. Он показал розовые воздушные шары и цифру восемь. Рядом стояла клетка с совой и другие предметы.

Когда он прошел в другую комнату, то там на столе были настольные игры. А детская спальня стала устрашающей, так как там развесили паутину.

«У нас сегодня детский день рождения дома, пока дети в школе. Ммм, говорящая шляпа. Ничего себе. А это что-то из „Форт Боярда“», — заметил Шепелев.

Потом он показал живых кроликов, а в специальной колбе были огромные тараканы. По словам звезды, детям предстоит их пощупать. Сам он дотронулся до одного из насекомых. «Фу-у, правда, шипят и воняют», — заявил Дмитрий. Он так и не сказал, у кого из детей день рождения.

Как известно, Платон ровесник Лады — они родились в 2013 году. Так поклонники вычислили, что день рождения празднует дочка Тулуповой.

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