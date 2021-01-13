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«Не с чем справляться»: Алексей Ягудин против того, чтобы дочери повторили его судьбу

Прославленный фигурист высказался о будущем Лизы и Мишель.

«Не с чем справляться»: Алексей Ягудин против того, чтобы дочери повторили его судьбу
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с дочками Лизой и Мишель. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

В семье олимпийских чемпионов по фигурному катанию Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной подрастают две дочери – Лиза и Мишель.

Звездная пара много времени уделяет наследницам. Так, сейчас все четверо проводят каникулы под солнцем жаркого Дубая.

Алексей Ягудин во время отпуска устроил интерактив со своей аудиторией в Instagram и рассказал, что не желает своим дочерям того же пути, по которому пришлось пройти ему и его жене Татьяне Тотьмяниной.

«Хотелось бы видеть своих детей известными в мире спорта?» — спросили у спортсмена поклонники.

«Нет», — ответил Ягудин.

Алексей Ягудин не хочет, чтобы дочери шли в большой спорт
Алексей Ягудин не хочет, чтобы дочери шли в большой спорт. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

Вместе с тем, олимпийский чемпион дал понять, что дочери радуют его и жену, и у него нет совершенно никаких тревог по поводу наследниц.

«Как прекрасный папа как справляетесь со страхами за своих девочек?» — поинтересовались фанаты.

Дочери Алексея Ягудина
Алексей Ягудин спокоен за своих дочерей. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

«Так, а не с чем справляться, так как страхов нет!» — заявил Алексей Ягудин.

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