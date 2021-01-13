«Оказаться на море»: Жанна Бадоева подчеркнула женственную фигуру купальником с высокой талией

Ведущая передачи «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева призналась, что очень страдает из-за холодов. Накануне звезда делилась в Instagram снимком из Любляны — в столице Словении сейчас снимается очередной выпуск программы популярной программы. Жанна тогда же пожаловалась на капризы погоды, а теперь пошла дальше и заявила, что хотела бы срочно очутиться на берегах теплого моря.

«Хотели бы сейчас оказаться на море? Я, натягивая дубленку, перчатки и шапку – очень», — написала Жанна Бадоева в Instagram.

В качестве визуализации, которая в некоторых случаях обещает исполнение желаний, телезвезда сопроводила пост архивным снимком.

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В кадре Жанна запечатлена во время отдыха на пляже. Она позирует в черном купальнике в мелкий белый горошек. Трусики с завышенной талией и лиф, отделанный воланом, придают пикантности и подчеркивают женственные формы Жанны Бадоевой.

Поклонники телеведущей с восторгом отреагировали на горячее во всех смыслах фото.

«Какая вы красивая», «Жанна, ты чудо», «Красотка, можно любоваться бесконечно», «Шикарный купальник», — делают Жанне Бадоевой комплименты ее фанаты.

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