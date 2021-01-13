«Обескураживающий итог»: семилетняя дочь Симоньян и Кеосаяна восхитила вокальным талантом

В звездной семье журналистки Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна подрастают трое детей – старшей наследнице Марьяне семь лет, сыну Баграту шесть лет, дочери Маро в октябре исполнился годик.

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Несмотря на сильную занятость, родители уделяют много внимания воспитанию и развитию детей. Так, семилетняя Марьяна учит французский язык, любит древнегреческую мифологию и современную музыку, в частности, девочку прельщает рэп. Все это вылилось в создание забавной песенки, которую Марьяна исполнила на камеру, а ее мама затем опубликовала в Instagram.

«Логичным, хоть и несколько обескураживающим итогом стала вот эта песня, которую она написала про Ариадну. Хештег «я в пустыне»; хештег «не знаю, что делать»; хештег «спасите меня»; хештег «Тесей — предатель». После чего к ней подлетел Баграт с криком: «Я Дионис, я спасу тебя!» — рассказала Маргарита Симоньян.

Многие поклонники были очарованы видео, с доказательствами талантов Марьяны. Некоторые отметили, что девочка похожа на свою десятилетнюю сестру Ксюшу, рожденную в браке Тиграна Кеосаяна с актрисой Аленой Хмельницкой.

«По-моему, она похожа с Ксюшей! Хоть и до конца не видно личика. И такая же активная», «Очень интересное и разностороннее образование», «Умничка, Марьяна», «Умница, повеселили», «За ними будущее», — высказываются в Сети.

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