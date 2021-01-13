«Он просто зарабатывал на нас деньги»: Шаляпин назвал главное разочарование «Фабрики звезд-6»

Певец Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвал человека, который больше всего разочаровал его по итогам шестой «Фабрики звезд». Им оказался продюсер проекта Виктор Дробыш.

«Единственный отрицательный персонаж на шестой «Фабрике» — это Виктор Дробыш. Он повел себя крайне непорядочно. Он все время сейчас вспоминает меня, как свой самый неудавшийся проект, но могу заметить, что у Дробыша было примерно 60 артистов, кроме меня, с которыми он сотрудничал. Они тоже почему-то не стали звездами».

Прохор Шаляпин

Как отметил Шаляпин, все «фабриканты» возлагали на Дробыша в свое время большие надежды.

«И не только наша «Фабрика», но и четвертая, и третья, которую ему отдал Первый канал. Он не оправдал надежд ни руководства, ни артистов. Но мы все остались людьми. И друг к другу с уважением относимся. Он просто зарабатывал на нас деньги, но мы этого тогда не понимали. Мы считали, что главное — талант и харизма. Я не понимаю, почему он сейчас поливает меня грязью. Я уже 10 лет жду от него хитов. Взял вот он сейчас под свое крыло Наргиз, а где хиты? А где второй взлет ее карьеры? Она талантливая и неординарная личность, но хитов он ей не дает. У нас была яркая «Фабрика звезд». Но коррупционная составляющая не дала шансов вырваться на большую сцену талантам без серьезных денег», — заметил он.

Напомним, что победителем шестой «Фабрики звезд» стал Дмитрий Колдун. Что касается Виктора Дробыша, то он не раз в СМИ говорил, что Прохор Шаляпин — его самый неудавшийся проект.

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