«Дельфин в возрасте»: Галкин показал чудеса эквилибристики во время плавания под водой в бассейне замка

Телеведущий отметил, что наконец-то понял, для чего у него окна под водой в бассейне.

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал забавное видео, на котором он плавает под водой в своем бассейне в замке в деревне Грязь. Надо отметить, что муж певицы Аллы Пугачевой, судя по всему, великолепно чувствует себя под водой. Он вытворял такие чудеса эквилибристики, что ему могли бы позавидовать многие цирковые артисты.

«Когда я строил дом, я сделал окна под водой в бассейне, и все не мог понять для чего. Теперь понял, я-то думал про себя, что под водой я прям ух! Ихтиандр! Атлант! А посмотрел — ну так — дельфин в возрасте. В общем видео я снимал, надеясь на образ, а получилась как всегда комедия». Максим Галкин

«Максим, вы, как всегда, лучший», «Отлично держитесь под водой. Алла будет довольна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Максим Галкин живет с Аллой Пугачевой и двумя детьми Лизой и Гарри в деревне Грязь. Он регулярно выкладывает в Сеть смешные ролики о жизни своих родных.

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