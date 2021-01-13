CoViD-19, Путин, Моргенштерн и Ефремов: «Википедия» назвала самые популярные статьи 2020 года

«Википедия» представила рейтинг самых популярных статей на русском языке 2020 года. Он основан на том, сколько ту или иную страницу просматривали в день.

Лидером стала статья о пандемии CoViD-19, ее в сутки просматривали почти 39 тысяч раз. При этом есть отдельные страницы, посвященные самому «ковиду» и известным людям, умершим от него. Они заняли в рейтинге 6 и 7 места, соответственно. На второй позиции с большим отрывом от лидера — общая статья про коронавирусы.

Также русскоязычных пользователей «Википедии» в 2020 году интересовали соцсети: YouTube (3 место) и ВКонтакте (8 место). Часто люди искали информацию о странах и городах: Россия (5 место), Москва (10 место), США (13 место), Санкт-Петербург (15 место). Среди личностей популярнее всех оказались Владимир Путин (4 место), рэпер Моргенштерн (11 место), Михаил Ефремов (14 место), королева Елизавета II (16 место) и Илон Маск (17 место). Также люди активно искали значения слов «испанский грипп» и «пандемия».

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