«Они словно Ротару с Пугачевой»: Шаляпин о творческой ревности Согдианы и Зары на «Фабрике звезд»

Певец Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что певицы Зара и Согдиана испытывали определенную ревность к творчеству друг друга на шоу «Фабрика звезд-6».

«Зара — она словно Тамара Гвердцители нашего поколения. Она никому никогда не переходила дорогу. Но Согдиана и Зара на той «фабрике» друг друга немного ревновали. Спрашивали, сколько у кого песен в программе. Были словно Ротару и Пугачева. Была такая небольшая ревность у них». Прохор Шаляпин

Как отметил Шаляпин, Зара — спокойная женщина и когда их хотели поселить на гастролях в одном из городов в медвытрезвителе, то она спокойно отреагировала на это.

«Она села и сказала, что вынуждена принять эту участь. Мы все устроили скандал. Для нее это был какой-то зоопарк. Она из вежливости поехала на гастроли. Тогда была дорогая связь, а Зара круглосуточно разговаривала со своей мамой по телефону. Но она — некапризный человек. Зара всегда вела себя спокойно. Она достаточно справедливая и неконфликтная личность. Спустя годы могу сказать, что все грандиозные вещи делаются при помощи грандиозных ресурсов. Это можно сказать про всех артистов, ставших потом после нашего шоу известными. Зара не была раздражительна. Всегда за советом к ней приходили. Я бы на ее месте вообще не поехал на те гастроли. Мы ездили в жутком двухэтажном автобусе, но она в итоге все выдержала», — сказал певец.

Напомним, что победителем шестой «Фабрики звезд» в итоге стал Дмитрий Колдун. При этом и Зара, и Согдиана достаточно известные сегодня персоны в мире шоу-бизнеса.

Смотрите также: