«Разминка перед стартом»: Николаев с пятилетней дочкой решил отметить старый Новый год на лыжне

Старый Новый год семья Игоря Николаева решила встретить по-спортивному. Вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочкой они отправились на лыжный комплекс, где приняли участие в любительских забегах. Не отставала от взрослых и пятилетняя дочка Николаева и Проскуряковой — Вероника. В своем Instagram 60-летний композитор показал, как проходит подготовка к соревнованиям.

«Разминка перед стартом! С наступающим старым Новым годом!» — написал Николаев.

Напомним, что Николаев и Проскурякова вместе более 10 лет. В 2010 году они стали мужем и женой, а спустя пять лет у них родилась дочь. Девочка уже радует звездных родителей своим успехами и выходит с ними на большую сцену.

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