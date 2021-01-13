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«Разминка перед стартом»: Николаев с пятилетней дочкой решил отметить старый Новый год на лыжне

60-летний композитор увлекся лыжным бегом.

«Разминка перед стартом»: Николаев с пятилетней дочкой решил отметить старый Новый год на лыжне
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Старый Новый год семья Игоря Николаева решила встретить по-спортивному. Вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочкой они отправились на лыжный комплекс, где приняли участие в любительских забегах. Не отставала от взрослых и пятилетняя дочка Николаева и Проскуряковой — Вероника. В своем Instagram 60-летний композитор показал, как проходит подготовка к соревнованиям.

«Разминка перед стартом! С наступающим старым Новым годом!» — написал Николаев.

Напомним, что Николаев и Проскурякова вместе более 10 лет. В 2010 году они стали мужем и женой, а спустя пять лет у них родилась дочь. Девочка уже радует звездных родителей своим успехами и выходит с ними на большую сцену.

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