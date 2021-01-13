«Берегите друг друга»: Тодоренко и Топалов слились в страстных объятиях на курортном острове

В канун нового года Регина Тодоренко и Влад Топалов улетели отдыхать на Бали. В путешествие взяли и двухлетнего сына Майкла. В своем Instagram телеведущая рассказывала фанатам буквально о каждом моменте, проведенном на курортном острове. На этот раз она поделилась снимком с мужем.

«Берегите друг друга», — подписала кадр Тодоренко.

Фанаты поддержали ее.

«Вы очень красивая пара! Какая шикарна фотография! Какие же вы классные! Любуюсь вами!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что также на Бали отдыхают актриса Маша Горбань с мужем и друзьями, певец Сергей Лазарев, модель Лена Перминова с семьей и другие селебрити.

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