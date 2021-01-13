«Как красиво»: Настя Каменских в неоновом бикини показала завтрак в бассейне

Недавно к числу отдыхающих на Мальдивах звездах примкнули Настя Каменских и Потап. В своем Instagram артистка делится кадрами с отдыха, позируя в разных купальниках и нарядах. На этот раз фигуристая брюнетка выбрала неоновый бикини, в котором запечатлелась в бассейне. Рядом с ней был переносной столик с завтраком.

«Как красиво! Невероятно! Класс! Купальник просто огонь!», — писали пользователи Сети. Правда, не всем фанаты оценили старания Каменских.

Напомним, что 33-летняя Настя веет активный образ жизни, занимается спортом, а недавно увлеклась йогой. После свадьбы с Потапом она решила строить сольную музыкальную карьеру, также принимает участие в различных шоу.

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