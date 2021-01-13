Двойной праздник: жена Кадырова нежно поздравила с днем рождения сына и младшую дочку

Жена главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Медни в Instagram тепло и нежно поздравила с днем рождения их сына Шейха-Ахмада и младшую дочь Эйшат, которой исполнилось шесть лет. Она поделилась снимками красавчиков-детей, которые, надо признать, растут не по дням, а по часам.

«Сегодня мы празднуем день рождения дорогих нашему сердцу детей — Эсет и Шейха-Ахмада. Каждый из братьев и сестер приготовил уже подарки, я тоже не стала исключением. А что может быть лучше счастливых лиц детей, их улыбок!» Медни Кадырова

Как отметила Медни, она от всей души поздравляет именинников с днем рождения. Она пожелала им счастья, долгих лет жизни. Медни хочет, чтобы они выросли достойными людьми и были полезны своей республике.

Напомним, что в семье Рамзана Кадырова всего десять детей. Четыре сына и шесть дочерей. Также вместе с женой они взяли из детского дома двух сирот. Это случилось в 2007 году.

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