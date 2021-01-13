«Условия перестали быть комфортными»: Константинова объяснила, почему ушла из академии Плющенко

Бронзовый призер Универсиады 2019 года Станислава Константинова объяснила, почему приняла решение покинуть академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Я прекратила сотрудничество с академией Евгения Плющенко и группой Александра Волкова. Причины в организационных моментах относительно тренировочного процесса. Произошли изменения, и условия перестали быть комфортными». Станислава Константинова

Как отметила Константинова, она благодарна тренерскому штабу и лично Евгению Плющенко за совместную работу. По ее словам, именно благодаря ему она вернулась в свое время в большой спорт. Как сказала спортсменка, фигурист — большой профи. Также она поблагодарила мужа продюсера Яны Рудковской за приглашение в его шоу «Лебединое озеро». Звезда заметила, что пока не знает, где дальше будет тренироваться, сообщает портал sport24.ru.

Напомним, что в свое время Станислава Константинова, которой сейчас 20 лет, выигрывала на соревнованиях у Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Она, к примеру, была второй на этапе Гран-при в Финляндии. К сожалению, позже ее результаты поползли вниз.

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