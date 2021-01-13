«Уволился отовсюду»: Андрей Рожков покинул «Уральские пельмени» и устроился работать лесником

Шоумен из «Уральских пельменей» Андрей Рожков в Instagram рассказал о своей новой работе. Оказывается, теперь он трудится лесником.

«Надоело работать парковщиком. Пошел в лес работать лесником. Хорошая работа. Вообще ничего не платят. Зато на свежем воздухе. Лису поймал. Вообще хорошо в лесу. Выходите из дома в лес. Здесь хорошо. Уволился отовсюду. Всем хорошего настроения».

Андрей Рожков

«Андрей, побриться бы вам надо. Работа ждет вас уже», «Какой же вы все-таки прикольный. Привет вам с Сахалина», «Андрей. Не бросайте «Уральские пельмени». Без вас очень будет скучно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Андрей Рожков и его коллега по «Уральским пельменям» Вячеслав Мясников несколько лет назад организовали свое шоу «Ваши пельмени». Теперь они гастролируют отдельно от основного костяка. При этом во время съемок программ для канала СТС в Екатеринбурге присоединяются у «Уральским пельменям».

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